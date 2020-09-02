 

Обновленный кроссовер Nissan X-Trail 2020 начали продавать в России

02.09.2020, 13:25, Новости дня

Японская компания Nissan приступила к продажам обновленного паркетника Nissan X-Trail 2020 модельного года.

Распознать модель можно по усовершенствованному дизайну, а также многочисленным новым опциям, отсутствующим у предшественника. Кроме того, в РФ модель кроссовера Nissan X-Trail 2020 будет продаваться в восьми модификациях с минимальным ценником от 1,74 млн рублей. Автомобили получили систему Nissan Connect, при помощи которой можно осуществить подключение к системам Apple CarPlay или Android Auto.

Что касается технических параметров, то покупатели могут выбрать модель с 2,0- и 2,5-литровыми агрегатами на 144 и 171 л.с. мощности соответственно. Кроме того, сохранили упрощенную модификацию с 1,6-литровым дизельным мотором, который выдает 130 л.с. мощности.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Путин провел совещание с членами Совбеза

29.06 / Китай одобрил использование экспериментальной вакцины на военных

17.08 / Сотрудники МИД Белоруссии вышли на пикет в Минске

08.07 / RP – после волны новых заболеваний коронавирусом сербы потребовали отставки президента

13.08 / На МАЗе началась забастовка

25.06 / Зеленский: Если не остановить рост заболевания COVID-19, то никто не будет рад ослаблению карантина

04.07 / Появились сообщения о госпитализации Хазанова

29.08 / Ученые собрались использовать ракеты для изучения микробов

21.07 / США обвинили китайских хакеров в попытке украсть вакцину от коронавируса

25.07 / Трехдневное голосование как ноу-хау для фальсификаций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска