Обновленный кроссовер Nissan X-Trail 2020 начали продавать в России

02.09.2020, 13:25, Новости дня

Японская компания Nissan приступила к продажам обновленного паркетника Nissan X-Trail 2020 модельного года.

Распознать модель можно по усовершенствованному дизайну, а также многочисленным новым опциям, отсутствующим у предшественника. Кроме того, в РФ модель кроссовера Nissan X-Trail 2020 будет продаваться в восьми модификациях с минимальным ценником от 1,74 млн рублей. Автомобили получили систему Nissan Connect, при помощи которой можно осуществить подключение к системам Apple CarPlay или Android Auto.

Что касается технических параметров, то покупатели могут выбрать модель с 2,0- и 2,5-литровыми агрегатами на 144 и 171 л.с. мощности соответственно. Кроме того, сохранили упрощенную модификацию с 1,6-литровым дизельным мотором, который выдает 130 л.с. мощности.