КГБ обнародовало детали пакта Навального-Тихановской о разделе Белоруссии

02.09.2020, 13:20, Разное

На экстренном собрании совета нацбезопасности Белоруссии были обнародованы факты подписания пакта о сотрудничестве и дальнейшем делении влияния на территории страны между российскими и белорусскими оппозиционерами.

Пакт Навального-Тихановской был подписан незадолго до президентских выборов и включал в себя следующие пункты:

• Могилевская, Витебская и часть Минской областей отойдут под протекторат ФБК;

• Белорусские программисты будут принудительно работать над системой «Умного голосования» для России;

• Во время официальных выступлений Тихановская будет обязана агитировать подписываться на YouTube канал Навального;

• ФБК предоставит Белоруссии свои беспилотники для полива полей во время засухи.

– Это неправда! Мы бы никогда не подписали такой договор с братским народом, — заявил директор ФБК Иван Жданов.

Также одним из пунктов было проведение совместного парада работников штаба Тихановской и Навального в Бресте.