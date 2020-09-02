КГБ обнародовало детали пакта Навального-Тихановской о разделе Белоруссии
02.09.2020, 13:20, Разное
На экстренном собрании совета нацбезопасности Белоруссии были обнародованы факты подписания пакта о сотрудничестве и дальнейшем делении влияния на территории страны между российскими и белорусскими оппозиционерами.
Пакт Навального-Тихановской был подписан незадолго до президентских выборов и включал в себя следующие пункты:
• Могилевская, Витебская и часть Минской областей отойдут под протекторат ФБК;
• Белорусские программисты будут принудительно работать над системой «Умного голосования» для России;
• Во время официальных выступлений Тихановская будет обязана агитировать подписываться на YouTube канал Навального;
• ФБК предоставит Белоруссии свои беспилотники для полива полей во время засухи.
– Это неправда! Мы бы никогда не подписали такой договор с братским народом, — заявил директор ФБК Иван Жданов.
Также одним из пунктов было проведение совместного парада работников штаба Тихановской и Навального в Бресте.
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