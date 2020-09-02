Биган предупредил о «значительных последствиях» вмешательства России в Беларуси

02.09.2020, 13:10, Новости дня

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган предупредил, что военное вмешательство России в Беларуси окажет «очень негативное» влияние на отношения Москвы с США и европейскими странами.

Биган заявил Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что, хотя США не рассматривают события в Беларуси как геополитическое соревнование, развертывание российских сил в Беларуси «повлечет значительные последствия для отношений между Россией и США, Россией и Европой».

«Последние четыре года были очень сложными для американо-российских отношений, но не исключено, что они могут ухудшиться», – сказал Биган.

«Одна из вещей, которая может ограничить возможности любого президента – вне зависимости от результатов [президентских выборов в США в ноябре] – по развитию сотрудничества с Россией в любой сфере, – это прямое российское вмешательство в Беларуси», – добавил он.