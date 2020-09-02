 

Александра Новикова и Feduk, Аглая Тарасова, Елена Летучая и другие на премьере фильма “Довод”

02.09.2020, 13:08, Разное

Последний день лета ознаменовался в столице началом нового светского сезона — ведь что, как не новое творение от известного режиссера Кристофера Нолана способно заставить прийти в кинозалы даже тех селебрити, которые раньше предпочитали проводить досуг на свежем воздухе. Да и сами кинотеатры открылись в Москве (и в отдельных городах России) всего месяц назад, 1 августа. И если первый российским потенциальны кассовым хитом стал фильм “Вратарь Галактики”, то пальму первенства со стороны Запада на этом поле уверенно держит “Довод” Нолана. Оценить новый труд режиссера в кинотеатр “Москва” в этот вечер пришли Аглая Тарасова, Саша Новикова и Федук, Елена Летучая, Леван Горозия с супругой Анной, Илья Стюарт и Павел Деревянко. Представлял же картину зрителям сыгравший в фильме одну из ролей Юрий Колокольников.

Елена ЛетучаяАглая ТарасоваЮрий КолокольниковFeduk и Александра НовиковаПавел ДеревянкоНикита Кукушкин и Анна Назарова

Описывать сюжет нового творения автора таких запутанных картин как “Помни” и “Начало” — оказывать медвежью услугу будущим зрителям. Подробности и заложенные в картину смыслы режиссер обычно скрывает даже от принимающих участие в съемках актеров, которые после жалуются во время интервью на то, что даже не могу ответить на простой вопрос журналистов: “Кого именно вы играете?”. И все же — старт событиям в “Доводе” дает теракт в киевском оперном театре, посл которого некий агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху. Победить коварного русского агентам удастся лишь при помощи новейшей и необычной разработки — инверсии времени, благодаря которой можно повернуть уже произошедшие события вспять.

Владимир МединскийМаша ФедороваРената ПиотровскиДжаник ФайзиевАнна СлюДмитрий ГлуховскийМарюс Вайсберг и Александр Ревва

Главный роли в картине сыграли сын Дензела Вашингтона — Джон Дэвид Вашингтон — а также Роберт Паттинсон, Кеннет Брана. Майкл Кейн, Элизабет Дебики и другие актеры. В российский прокат фильм выходит уже завтра, 3 сентября.

Илья Тютенков и Екатерина КононенкоАнтон МалышевЛеван Горозия с супругой АннойСергей Яхонтов и Арчил ГелованиМы также напоминаем вам, что кинотеатры продолжают оставаться местом повышенной опасности при распространении коронавируса. И призываем соблюдать правила безопасности и заботиться о себе и других кинозрителях.



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