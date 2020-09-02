 

Русский язык лишили статуса регионального в Одессе

02.09.2020, 13:08, Новости дня

Окружной административный суд Одессы лишил русский язык статуса регионального, который действовал с 2012 года по решению городского совета.

По информации издания «Укринформ», Одесский окружной административный суд отменил распоряжение горсовета о придании русскому языку статуса регионального в городе на основе языкового закона. 

С таким иском выступила прокуратура. Распоряжение было признано несоответствующим украинскому законодательству.

Общественный деятель Святослав Литинский написал в своем Facebook, что этот вердикт является результатом двухлетней работы. По его словам, сперва недовольные обратились в прокуратуру, которая отказывалась рассматривать подобный вопрос.

Закон «Об основах государственной языковой политики» был принят Верховной Радой в июле 2012 года. Он предусматривал введение региональных языков в областях, где доля представителей национальных меньшинств превышает 10%. В 2014 году после смены власти на Украине парламент проголосовал за отмену этого закона. Позже Конституционный суд страны признал документ неконституционным.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. В соответствии с этим законом с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке.

В 2018 году Львовский облсовет принял решение о запрете публичного использования «русскоязычного культурного продукта». Статуса регионального русский язык утратил и в других регионах, в том числе в подконтрольной Киеву части Донецкой области, в Херсонской области и других. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В мире: Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

07.07 / От COVID-19 в мире умерло более 537 тыс. человек

10.08 / Корреспондент RT Придыбайло рассказал о своем задержании в Минске

28.08 / Космическое агентство NASA получило двигатели для «тихого» сверхзвукового самолета

02.07 / Андерс Ослунд: «Северный поток – 2» – инвестиция, преследующая геополитические причины 

04.08 / В Украине на одно рабочее место претендует восемь безработных – центр занятости

03.07 / Эксперт: Успех голосования по поправкам оказался результатом усилий «волонтеров правды»

06.07 / Лукашенко дал интервью босиком после встречи с Путиным

16.08 / Минобороны Беларуси объявило о проведении военных учений у границы с Литвой

26.06 / В РФ подтвердили 6,8 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска