Москва обеспокоилась задержаниями журналистов в Белоруссии

02.09.2020, 13:08, Новости дня

Москва обеспокоена тем, что некоторые российские журналисты в Белоруссии подвергались задержаниям, в том числе «неаккуратным», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

«Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Белоруссии и продолжают работать, подвергались задержанию, в том числе, не самому такому аккуратному», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что белорусские коллеги оперативно реагировали на запрос Москвы и журналисты были быстро отпущены, даже те, кто не имел аккредитации.

Кроме того, Москва получила заверения от Минска об обеспечении работы журналистов, которые имеют аккредитацию и действуют в правовых рамках, отметил Лавров, передает ТАСС.

В свою очередь Макей отметил, что Минск выступает за то, чтобы журналисты могли спокойно работать в рамках существующего в Белоруссии законодательства.

Мы выступаем за то, чтобы журналисты могли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках существующего законодательства, в рамках соответствующих международных правил, но мы категорически против того, чтобы журналисты целенаправленно или сознательно стремились вовлекать себя в противозаконные действия, действия, связанные с нарушением законодательства», – сообщил глава МИД Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо осудил факт лишения аккредитации и высылки многочисленных иностранных журналистов, которые работали в Белоруссии.

Во время акций протеста в Минске задерживали ряд журналистов «для установления личности», в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». Задержанные сотрудники СМИ должны были освещать запланированный марш от площади Свободы к площади Независимости, где находится Дом правительства Белоруссии.