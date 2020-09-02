Скандалы: Следователя вписали в «дружный коллектив» сутенеров

02.09.2020, 13:05, Разное

Офицера СКР Грея Эфендиева, арестованного за попытку освободить владельца эскортного бюро Максима Некозырева, подвела «плохая компания»

Следователь центрального аппарата СКР Грей Эфендиев арестован Басманным судом Москвы за обещание и посредничество во взяточничестве. Его задержали по подозрению в коррупции в ходе совместной операции своих же коллег и оперативников ФСБ. По предварительной версии, мужчина пытался уговорить своего сослуживца взять 5 млн руб. За эту сумму он предлагал освободить от уголовной ответственности фигуранта расследования о вовлечении в проституцию несовершеннолетних под видом работы в элитном модельном агентстве. Однако следователь не пошел на сделку, а поспешил сообщить о предложении «решальщика» руководству и в «компетентные органы».

Рассмотрение ходатайства представителей СКР об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для своего еще действующего коллеги — 47-летнего сотрудника главного следственного управления (ГСУ) Грея Эфендиева — заняло у судьи Натальи Дударь немногим более двух часов. В ходе обоснования ареста во время заседания за закрытыми дверями были приведены, по некоторым данным, стандартные доводы о том, что обвиняемый в обещании и посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) может скрыться, оказать давление на свидетелей.

При этом весьма весомо в данном случае звучал довод о том, что офицер юстиции ГСУ хорошо знаком с методами следственной и оперативной работы.

«Следствием установлено, что Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн руб. за освобождение лица от уголовной ответственности»,— сообщили во вторник “Ъ” перед началом слушания в суде представители СКР, отметив, что «сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан».

Сам обвиняемый и его защита во время заседания в Басманном суде просили оставить его на свободе хотя бы под домашним арестом, уточняя, что следователь якобы добровольно отказался от совершения преступления, передачи денег не было как такового, а все доказательства строятся лишь на записях разговоров и показаниях. Впрочем, Наталью Дударь эти объяснения не удовлетворили, и она постановила заключить Грея Эфендиева в СИЗО до 31 октября.

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Надо отметить, что до этого карьера господина Эфендиева складывалась весьма успешно. По некоторым данным, он начинал работать в Хабаровском крае, где несколько лет назад занял должность и. о. руководителя следственного отдела города Амурска. Потом он перевелся в Москву, где сначала работал в одном из межрайонных следственных отделов в Северном административном округе, после чего ушел на повышение в центральный аппарат СКР. Здесь он работал, по некоторым данным, в управлении, занимающемся раскрытием уголовных дел прошлых лет.

Как отмечают источники “Ъ” в силовых структурах, в этих подразделениях обычно работают самые опытные криминалисты.

Подвело следователя знакомство с некими бизнесменами с сомнительной репутацией. Они попросили его «решить вопрос» со своим коллегой из «смежного» подразделения ГСУ — по раскрытию преступлений в отношении несовершеннолетних. Якобы требовалось освободить от уголовной ответственности одного из фигурантов засекреченного уголовного дела о вовлечении в проституцию несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240 УК РФ).

Как утверждают источники “Ъ” в спецслужбах, оно было возбуждено следователями СКР в Санкт-Петербурге 1 декабря прошлого года. Через несколько дней начались задержания подозреваемых. Речь шла о разветвленной сети распространения услуг проституции как несовершеннолетними девушками, так и взрослыми женщинами. Действовали сутенеры и их пособники под видом сотрудников и «скаутов» ряда элитных модельных агентств, которые якобы располагались в коттеджных поселках на Рублевском шоссе Подмосковья и имели соответствующие завлекающие названия.

«Наше модельное агентство постоянно в поиске талантливых и красивых девушек, каждую неделю мы организовываем фото- и видеосъемки с мировыми брендами»,— писали организаторы в поисках потенциальных жертв в возрасте от 16 до 25 лет. Их они приглашали в свой «дружный и огромный коллектив», заманивая бесплатным проездом, проживанием и прочими благами. По предварительным данным, под стражу был взят один из предполагаемых владельцев модельного агентства Максим Некозырев, а также две молодые женщины 25 и 18 лет. Первая из них, страдающая от ожирения, стала сотрудничать со следствием, дала полные признательные показания, добровольно выдала следствию интересующие записи, телефоны, ноутбуки, предоставила пароли. Вторая же обвиняется в том, что, будучи несовершеннолетней студенткой, вовлекла в проституцию такую же девушку.

Кроме того, по некоторым данным, в деле есть еще другие фигуранты, которых не стали брать под стражу и оставили на свободе или же которые проходят по нему в качестве свидетелей.

Расследование, которое начинали петербургские следователи СКР при помощи оперативников ФСБ, затянулось. Оказалась, что география сутенеров затронула совершенно различные регионы России. В итоге расследование было передано в Москву в ГСУ СКР. Завершить его планировалось в установленные законом сроки к ноябрю, получив к этому времени заключения ранее назначенных экспертиз и установив как можно больше «лиц, получавших сексуальные услуги за денежное вознаграждение». Не исключено, что в числе этих лиц могут оказаться и VIP-персоны.

В последние же недели следователи целой бригады ГСУ СКР не раз обращались в суд за санкциями на проведение обысков, изъятие документов и т. д. В этих условиях, по предварительной информации, фигуранты уголовного дела и попытались выйти из него с помощью взятки. «Следственный комитет всегда жестко пресекает любые факты противоправных действий, в том числе коррупции, в государственных и правоохранительных органах, особое внимание уделяя чистоте своих рядов»,— заявили “Ъ” в СКР, отметив, что это принципиальная позиция руководства ведомства.

Сергей Сергеев