Скандалы: Германа Грефа обманул нефтяник Пузанов

02.09.2020, 13:05, Разное

Полиция Курганской области задержала совладельца трех нефтяных компаний, подозреваемого в получении незаконного кредита в ПАО «Сбербанк»

Как стало известно “Ъ”, полиция Курганской области задержала совладельца трех нефтяных компаний Сергея Пузанова, подозреваемого в получении незаконного кредита в ПАО «Сбербанк». В июне следствие решило привлечь бизнесмена в качестве обвиняемого по делу, возбужденному еще в ноябре 2019 года, но он скрылся и был объявлен в розыск. Имущество обанкротившихся компаний Сергея Пузанова весной было продано с торгов за 250 млн руб. при начальной цене 980 млн, но сделку оспаривает один из кредиторов, из-за чего суд запретил заключать договор купли-продажи до решения.

В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания «Уралнефть»» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк». Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Ъ”, что подозреваемого задержали 25 августа и поместили в изолятор временного содержания.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ по факту незаконного получения УК «Уралнефть» кредита было возбуждено в конце ноября 2019 года следственным управлением УМВД России по Курганской области. По данным источников, компания представила в банк поддельные документы по обеспечению займа (залоги на имущественные права и имущество).

Сумма ущерба, причиненного Сбербанку, составила 59 млн руб.

В июне этого года следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого совладельца компании Сергея Пузанова. Однако вскоре подозреваемый скрылся, его объявили в розыск, а предварительное следствие приостановили на два месяца.

В УМВД России по Курганской области оперативно не смогли подтвердить или опровергнуть факт задержания Сергея Пузанова: в пресс-службе попросили направить письменный запрос, на который пообещали ответить завтра.

В 2018 году Арбитражный суд Курганской области объявил УК «Уралнефть» банкротом. Конкурсное производство открыто и в связанных с ней компаниях, совладельцем которых является Сергей Пузанов,— ООО «Каргапольский завод нефрасов», ООО «Кособродская нефтебаза». Более двух лет предприятия не работают. По данным «СПАРК-Интерфакс», бизнесмену принадлежит 55% доли уставного капитала каждой из организаций, по 45% — у его партнера Романа Елина. Основным залоговым кредитором УК «Уралнефть» является Сбербанк. По всем кредитным договорам с банком Сергей Пузанов оформил личное поручительство.

Сумма задолженности на сегодня составляет 813 млн руб. (более 100 млн погасили за счет продажи залогового имущества).

В мае этого года с торгов единым лотом было продано имущество банкротов, включая завод нефрасов и нефтебазу, за 250 млн руб. Покупателем стало ООО «Траст» (с августа ООО «Кособродский нефтебитумный завод»), которое в равных долях принадлежит ООО «Энергосервис» (Москва), АО НПО «Курганприбор» депутата Курганской областной думы Сергея Муратова. Изначально залоговое имущество оценили в 980 млн руб. В июне один из кредиторов — ООО «Томская топливная компания» (сумма требований около 500 тыс. руб.) оспорила сделку, потребовав отменить итоги торгов и провести их повторно. До разрешения этого вопроса суд запретил заключать договор купли-продажи. Сбербанк и «Траст» пытались отменить обеспечительные меры, но им отказали. Источники утверждают, что инвестор, выкупивший имущество, намерен возобновить производственный процесс, однако из-за действий томской компании этот процесс затягивается на неопределенное время.

Юлия Гарипова