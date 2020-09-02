 

Мнение: Бесполезные исследования

02.09.2020, 13:00, Разное

Нью-Йорк Таймс сослалась на исследователей, работавших в трех штатах по изучению "пандемии" коронавируса. Их выводы выглядят весьма любопытно: порядка 90 процентов зафиксированных носителей корнавируса вообще не болеют и не заразны, а значит – не опасны для окружающих. Даже остаточные следы вируса дают положительный результат при тестировании, и человек заносится в статистику, но в реальности он ни болен, ни заразен.

Исследователи рекомендовали изменить методики тестирования с тем, чтобы выявлять реально "контагиозных" носителей. Правда, это может поставить под сомнение вообще сам факт эпидемии, так как тогда в статистику будет попадать всего лишь 10 процентов от нынешних "страшных" цифр. И сразу станет понятно, что назвав происходящее пандемией, кто-то сильно поспешил и погорячился. А уж те руководители, которые приняли решения, обрушившие национальные и мировую экономики, вообще должны будут отвечать за свои решения, и как бы не в уголовном порядке.

Поэтому, скорее всего, исследования американцев так и останутся интересным эпизодом в происходящей вакханалии. Но никаких последствий не возымеют.

Источник: Эль Мюрид



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