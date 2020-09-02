Ученые нашли ген, связанный с бесплодием и ранней менопаузой

02.09.2020, 12:53, Разное

Ученые провели эксперимент и определили раньше неведомую значимость гена NEMP1 в вопросах фертильности. Они связывают его с ранней менопаузой и бесплодием.

Эксперты сообщают, что при отсутствии гена у плодовых мушек, червей и грызунов, животные кажутся крепкими, но рано утрачивают способность к зачатию или оказываются бесплодными. При анализе генетических данных людей, исследователи нашли взаимосвязь между мутированием в гене и ранней менопаузой. Эксперимент представили в издании Science Advances.

Ген людей, который называют белком мембраны ядерной оболочки 1 (NEMP1), полностью не исследован. Специалисты планируют узнать, замечено ли у женщин с трудностями фертильности мутирование NEMP1. Они создали человеческие эмбриональные стволовые клетки и технологией редактирования генов CRISPR присвоили нужные мутации в NEMP1, названные в базах генетики как имеющие связь с бесплодием.

Экспериментаторы полагают, что вероятно, есть женщины с крепким здоровьем, у которых просто недостаточно белка NEMP. Если это выявится фактором бесплодия, то запас сведений поможет в поисках новых вариантов лечения.