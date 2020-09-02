Хейли Бибер призналась, что завидует длинным ресницам супруга

02.09.2020, 12:53, Разное

В ходе интервью глянцу Elle Хейли Бибер призналась, что из-за супруга у нее развился комплекс. Она завидует длинным и густым ресницам Джастина Бибера, но уже смирилась с этим фактом.

Певца и его жену считают одной из самых крепких голливудских пар. Биберы постоянно признаются в соцсятях в любви друг другу, а на всех светских мероприятиях появляются только вместе. По словам 23-летней модели, есть некоторая вещь в супруге, которая ее очень раздражает и прививает ей комплексы. У Джастина Бибера, в отличие от нее, очень густые и длинные ресницы, и это ее «бесит». Однако с этим можно смириться и жить, что она и сделала.

Хейли Бибер призналась, что именно она приобщила своего звездного мужа к уходу за собой и к применению различных бьюти-средств. Артист увлечен уходом за кожей, так как знает, что его жена от нее в восторге. Поэтому певец старается прислушиваться к советам модели и выбирает то, что лежит в ее косметичке. В начале этого года 26-летний Джастин Бибер пояснил о том, что его проблемная кожа никак не связана с тем, что он принимает запрещенные препараты, как думали многие фанаты. У звезды диагностировали хронический мононуклеоз и болезнь Лайма.