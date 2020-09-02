Учёные выяснили, какое средство помогает избежать тяжёлой старости

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02.09.2020, 12:53, Разное

Учёные из Института исследования старения Бака в США выяснили, какое средство помогает избежать тяжёлой старости. Им оказалась альфа-кетоглутаровая кислота (AKG).
Специалистам удалось выяснить, что AKG, которая попадает в организм вместе с пищей в виде кальциевой соли, увеличивает продолжительность жизни не только у круглых червей, но и у грызунов. Данное соединение участвует в клеточном дыхании, а также является необходимым для многочисленных клеточных процессов. У людей в возрасте старше 40 лет количество альфа-кетоглутаровой кислоты уменьшается в десять раз. В этом случае нехватку вещества нельзя восполнить с помощью еды. Тем не менее, можно применять специальные пищевые добавки.

Учёные провели эксперимент на лабораторных крысах. После достижения 18-месячного возраста, им начинали вводить AKG. Длительность жизни у животных сильно увеличилась. Уже после 9 месяцев приёма данного средства у самок отмечалось общее улучшение состояния. У самцов этот процесс происходил чуть дольше около 11 месяцев. Специалисты обнаружили, что у грызунов в значительной степени уменьшилось проявление таких возрастных изменений, как пилоэрекция, ухудшение качества шерсти, нарушение походки, потеря слуха.

Однако на данный момент трудно говорить о том, какое воздействие AKG будет оказывать на человеческий организм. Для этого, по словам научных сотрудников, необходимо провести ещё не одно исследование.



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