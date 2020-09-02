 

Пекин раскритиковал доклад Пентагона о военном потенциале Китая

02.09.2020, 12:48, Новости дня

Очередной доклад оборонного ведомства США о военном потенциале Китая полон предрассудков и критики, Пекин призывает США объективно смотреть на развитие и стратегические намерения Китая, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Этот доклад Пентагона преимущественно повторяет то, что было в предыдущих аналогичных отчетах, они полны предрассудков, они подвергают критике оборонное строительство Китая, в них намеренно искажаются стратегические намерения КНР, китайская сторона решительно выступает против этого», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По ее словам, «стратегические намерения Китая всегда прозрачны и последовательны».

«В конституции КНР давно уже прописано, что Китай твердо придерживается пути мирного развития и способствует построению сообщества единой судьбы человечества. Китай всегда придавал значение оборонному характеру военной политики, все могут видеть, что Китай является строителем мира во всем мире, защитником международного порядка, а также вносит вклад в глобальное развитие», – подчеркнула она.

Представитель ведомства добавила, что «усиление оборонного строительства Китая направлено на защиту государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости». По ее словам, это законное право каждой страны и не заслуживает критики, «всем известно, что военная мощь Китая еще очень далека от военной мощи США».

«Мы призываем США прекратить каждый год публиковать подобные безответственные доклады, объективно взглянуть на развитие Китая и его стратегические намерения, прикладывать больше усилий для продвижения отношения между вооруженными силами двух стран, а вовсе не наоборот», – указала она.

Напомним, ранее в среду в ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Китая сообщалось, что Китай в ближайшем будущем намерен создавать ядерное оружие, которое не будет уступать образцам, находящимся в разработке в США и России.



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