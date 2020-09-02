Прекращено дело покончившего с собой из-за обвинения в хранении наркотиков пенсионера

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02.09.2020, 12:48, Новости дня

Уголовное дело в отношении 85-летнего жителя Нарткалы Николая Захарченко, покончившего жизнь самоубийством из-за обвинения в хранении наркотиков, прекращено в связи с «малозначительностью», сообщил адвокат Руслан Ельмирзоков, представляющий интересы вдовы покойного.

«Следователь СУ МВД по КБР принял решение о прекращении уголовного дела в отношении моего подзащитного, руководствуясь ст. 14 Уголовного кодекса России. Речь идет о положении, когда действие не является преступлением, хотя формально содержатся его признаки, но в силу малозначительности само действие не представляет общественной опасности», – передает «Коммерсант» слова адвоката.

По словам Ельмирзокова, прекращение уголовного дела фактически реабилитирует Захарченко.

Для проверки законности и обоснованности процессуального решения, принятого следователем, дело передано в настоящий момент в прокуратуру Урванского района.

Напомним, 21 августа СМИ сообщали, что пенсионер и ветеран труда 85-летний Николай Захарченко из Кабардино-Балкарии покончил с собой из-за обвинений в хранении наркотиков.



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