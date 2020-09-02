“Мы не планировали”. Джеджула рассказал, почему не хочет узнавать пол будущего ребенка

02.09.2020, 12:45, Новости дня

Украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула заявил, что они с супругой Юлией не планировали второго ребенка. Об этом он написал 2 августа на своей странице в Instagram.

“Отвечу сразу – мы не планировали, хотя много и непредметно об этом говорили”, – поделился шоумен.

Он заявил, что не знает, кто у него родится – мальчик или девочка.

“До последнего момента хочу сюрприз! Просто я надеюсь на двойню, хоть это и маловероятно”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Кто там в животике? * Одному Богу известно, да я и не настаиваю. * Отвечу сразу на ваш возможныи * вопрос: «мы не планировали». Хоть Мы об этом много и непредметно говорили. * Но… есть интерестная история. При всеи * своеи * веселои * и на первыи * взгляд взбалмошнои * натуре я глубоко верующии * человек, без молитвы не начинаю свои * день. А в воскресенье много лет читаю молитвы утренние, вечерние и на разные случаи. * За неделю или две до теста я из любопытства прочел молитву в своем молитвеннике, ну просто, потому что она есть и узнать о чем она «Молитва о даровании детеи * ». * И вуаля! Мы ничего не можем знать о Божьем промысле ведь человек предполагает, а Бог располагает! * Да и вернусь к вопросу о том, кого ждем!? Лично я не в курсе и до последнего момента хочу сюрприз! Просто лично я надеялся и надеюсь на двои * ню, хоть это и маловероятно. В это не верит ни жена, ни доктор, только я! * P.S. Да и когда решите в комменте поздравить, то поздравляи * те обоих, а не так, как подписчицы моеи * жены, мол: «… молодец Юлька», «… так держать Юля» или вообще удивительные типа: «.. кто папа?.., когда развелась, и как так быстро успела?» * Для людеи * , не знакомых с анатомиеи * человека на примере тычинки и пестика попытаюсь обьяснить, что в этом процессе заслуга ВСЕГДА обоих! * Исключение лишь те женщины, которые зачали из банка репродукции от безымянного донора, и те которые планируют абсолютно самостоятельно и за свои * счет вырастить и воспитать ребенка без единои * помощи от «хозяина материала»! * А поскольку я не просто хозяин материала, а жена не суррогатная мать, то жду поздравлении * только в адрес двоих! * #джеджула #андреи * джеджула #djedjula #любимаяжена #ждуребенка

Публикация от Андрей Джеджула (@djedjula) 2 Сен 2020 в 1:28 PDT

Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц.

30 августа 2020 года супруга шоумена сообщила о беременности.

Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).