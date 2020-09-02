 

“Хотим мира, как никто другой”. Зеленский прокомментировал годовщину завершения Второй мировой войны

02.09.2020, 12:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 сентября в Twitter, что Украина, как и 75 лет назад, снова переживает войну.

“В этот день закончилась Вторая мировая война. Мы помним каждого героя и каждую жертву, которые заплатили самую большую цену за нашу свободу. Сегодня, через 75 лет после Второй мировой, у нас снова война, теперь – на Донбассе. И мы хотим мира, как никто другой”, – написал глава государства.

Цього дня закінчилася Друга світова війна. Ми пам’ятаємо кожного героя та кожну жертву, які заплатили найбільшу ціну за нашу свободу. Сьогодні, через 75 років після Другої світової, ми знову маємо війну, тепер – на Донбасі. І ми прагнемо миру, як ніхто інший.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2020

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с вторжения гитлеровцев в Польшу. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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