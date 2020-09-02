 

“Кризисное состояние удалось пережить”. Тимошенко рассказала о самочувствии после инфицирования COVID-19

02.09.2020, 12:45, Новости дня

Лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко 2 сентября на своей странице в Facebook рассказала о самочувствии после инфицирования COVID-19.

“Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности… Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни”, – подчеркнула Тимошенко.

Также нардеп выразила благодарность медикам, которые занимались ее лечением, и всем, кто ее поддерживал.

Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом… А…

Posted by Юлія Тимошенко on Kolmapäev, 2. September 2020

О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока заявила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое. 25 августа “РБК-Украина” сообщило, что ее подключили к аппарату ИВЛ. Позже народный депутат из фракции “Батьківщина” Вадим Ивченко опровергнул эту информацию.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус выявили у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. За последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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