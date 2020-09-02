 

Тему экологии будут активно использовать на выборах и в Закарпатье, и в Киеве, и на востоке – политолог Сазонов

02.09.2020, 12:45, Новости дня

В Украине тема защиты окружающей среды важна для общества, поэтому политики будут ее поднимать в ходе предвыборной кампании, заявил политолог Кирилл Сазонов в комментарии “5 каналу”.

“Экологические вопросы стоят в нашей стране достаточно остро и политики это прекрасно понимают. Даже в Киеве идут на выборы две партии с экологической повесткой дня. Так что эту тему будут активно использовать и в Закарпатье, и в Киеве, и на Востоке, в промышленных регионах – эта тема для людей важна”, – сказал он.

Эксперт добавил, что кандидаты не выполняют свои обещания после выборов, и даже лучшие из них делают только треть из заявленного.

“Пока мы сталкиваемся только с обещаниями кандидатов что-то делать. Украинские политики, хорошие политики, выполняют только треть своих обещаний. Что, в принципе, уже что-то. Что будет на этот раз? Выполнят ли они свои обещания – пока сложно сказать, потому что избирательная кампания только начинается”, – отметил Сазонов.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартует 5 сентября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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