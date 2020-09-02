Актриса Софья Зайка: “Я такая же прямолинейная, как моя героиня Ася из сериала “Фитнес”

02.09.2020, 12:43, Разное

“Дни.ру”:

Можете

поделиться впечатлениями от съемок новой части сериала “Фитнес”? Вероятно,

встретить коллег после самоизоляции – настоящий праздник.

С.З: На самом деле, мы начали снимать чуть пораньше – еще

до начала карантина. А потом, в конце марта, сделали паузу, и возобновили

съемки уже в июне.

Обычно, когда мы снимаем сезоны, мы понимаем, что

есть съемочный период длиной в три месяца, после которого будет отдых. А тут

нас внезапно и резко закрыли. Поэтому после снятия ограничений было ощущение,

что все изголодались по работе, соскучились друг по другу. Все были очень рады

вернуться к съемкам.

“Дни.ру”: Сериал

“Фитнес” с успехом прошел три сезона, у него хорошие рейтинги. Почему он так

полюбился зрителям? Возможно, это произошло на фоне повального увлечения ЗОЖ?

С.З: Конечно. По большому счету, “Фитнес” – это первый

сериал, в котором педалируется эта тема. Кроме того, наш сериал – не только про

спорт, но и про дружбу, про любовь. Все это происходит вокруг спорта. Вообще я

думаю, что тема здорового образа жизни актуальна всегда. Но, мне кажется,

главное, за что “Фитнес” так полюбили – это доброта. Мы делаем очень добрый

сериал, в котором вообще нет отрицательных персонажей. Они такие разные, и в

каждом эпизоде с нашими героями зритель может узнать себя, это тоже важно.

“Дни.ру”:

У Вас много общего с вашим персонажем из “Фитнеса” Асей?

С.З: Определенное сходство есть. Вообще у нас в профессии, как правило, все устроено так: персонаж – это я плюс кто-то. Поэтому в

любом персонаже актер может обнаружить черты своего характера, или же дополнить

ими своего героя. Я, особенно в первом сезоне “Фитнеса”, когда зрители только

начали знакомиться с персонажами, достаточно много сходств видела с Асей. Я

такая же прямолинейная, как Ася – она рубит правду-матку, это мне тоже

свойственно. Присуща мне и наивность моей героини, порой детская.

“Дни.ру”:

Какого

персонажа Вы мечтаете сыграть, но пока не удавалось? Хотите попробовать что-то

абсолютно новое?

С.З: Конечно. Мне почему-то не дают играть сильных

злодеек, а мне это было бы очень интересно. Бывают у меня немного стервозные

героини, но злых не было. Мне хочется попробовать себя в бандитском образе, для

меня это была бы роль на сопротивление, о которой мечтают практически все

актеры.

“Дни.ру”:

Расскажите,

когда Вы снимались в фильме “Холоп”, было ли у Вас предчувствие, что он

настолько выстрелит?

С.З: Было! Мы снимали его два года назад в хороших

условиях, а по атмосфере на площадке можно сказать многое. Отношение Клима

Шипенко ко всему процессу, к сценаристам, к актерам было теплым и дружеским, он

– надо отдать ему должное – создавал волшебную атмосферу, а ведь она во многом

зависит именно от режиссера. Команда собралась прекрасная. Помню, как мы сидели

с Олей Дибцевой и думали о том, что проект получится очень хорошим. Я уже

говорила эту фразу и убеждаюсь в этом все сильнее – все прекрасное делается в

любви. “Холоп” снимался именно так. Поэтому у меня было предчувствие, что мы

снимаем качественный проект, который зритель полюбит, как полюбили его мы.

“Дни.ру”:

После

частичного открытия границ многие поехали на зарубежные курорты, которые из-за

пандемии были недоступны. Планируете отправиться на чужбину позагорать? А может,

сердцу милее родные просторы?

С.З: Я очень люблю заграничные путешествия, но в силу

обстоятельств я сейчас отдыхала у себя на родине, в Сибири. Провела там два

месяца, ощущения – будто побывала на курорте. Мне хочется на океаны, на моря –

бывать там хотя бы раз в год. Но я не знаю, когда мне это удастся. Сейчас у

меня месяц выходных – и я не думаю, что за этот месяц все границы откроют – а

потом будет очень плотный график. Поэтому я буду отдыхать на просторах нашей

страны, но и это тоже хорошо – в России очень красивая природа и есть, что посмотреть.

“Дни.ру”:

Вы

сказали, что в скором времени Вас ждет плотный график. Поделитесь своими

планами?

С.З: Знаете, у меня есть такой принцип – я не говорю

ничего до того дня, как не выйду на площадку и не снимусь в первой сцене. Как

только это случится, я сразу же буду всем рассказывать о новых проектах. Это не

суеверие – просто традиция.

“Дни.ру”:

Некоторые

деятели музыки и кино из России активно следят за тем, что сейчас происходит в

Белоруссии, комментируют, делятся мыслями. Как Вы относитесь к происходящему в

соседнем государстве? Участвовали когда-нибудь в митинге?

С.З: В митингах участвовать мне не доводилось. То, что

происходит в Беларуси – это страшно. Мне хочется, чтобы это поскорее

закончилось, и чтобы победила правда и справедливость.

“Фитнес”

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