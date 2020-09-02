 

Лидерство под вопросом: Пентагон признал, что Соединенные Штаты отстают от Китая в трех военных сферах

02.09.2020, 12:17, Разное

Китай превосходит Соединенные Штаты сразу в трех военных сферах. Такая информация содержится в докладе Пентагона, сделанном для Конгресса.
Эксперты военного ведомства США ежегодно готовят отчеты о состоянии военной сферы Соединенных Штатов Америки. В этот раз Пентагон составил детальную картину состояния вооруженных Сил Китайской Народной Республики. Согласно обнародованной информации, обороноспособность Поднебесной превосходит американские вооружения.

По данным Пентагона, китайские крылатые и баллистические ракеты наземного базирования лучше, чем аналогичные орудия США. Всего у Пекина свыше 1250 таких боеголовок с максимальной и минимальной дальностью поражения соответственно в 500 и 5500 километров. Вашингтон же имеет на балансе только ракеты, поражающие на расстоянии до трех сотен километров.

Такая же ситуация и с интегрированными системами ПВО, у Китая на вооружении сеть крупнейшая группировка систем «земля-воздух». При этом в обеспечении китайской армии большую роль сыграла Россия, поставив в КНР свои системы С-300 и С-400.

Также высокие результаты у китайских вооружений в сфере военно-морской флотилии. ВМФ КНР составляет 350 кораблем и субмарин, что на 57 единиц больше, чем у Соединенных Штатов. Соответственно с данными отчета Пентагона, пишет «Политэксперт», все три названных преимущества вооружений Китая над американскими войсками дают возможность обеспечить стране безопасность в борьбе за лидерство в мире.



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