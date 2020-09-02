Подросшего сына Полины Гагариной сравнили с Андрем Губиным

02.09.2020, 12:17, Разное

Полина Гагарина поздравила своего сына Андрея с началом нового учебного года и опубликовала снимок подросшего за лето юноши в микроблоге Instagram. Поклонники заметили поразительное внешнее сходство 12-летнего парня с Андреем Губиным, о чем написали в комментариях.

В посте Полина Гагарина написала, что ее сын от первого брака очень возмужал за период летних каникул и стал совсем взрослым. По словам певицы, Андрей – самостоятельный, открытый, любознательный и организованный ребенок. Артистка пожелала, чтобы учеба давалась сыну легко, а на его пути встречались мудрые и добрые люди. Также она призвала 12-летнего юношу не торопиться взрослеть и побыть еще немного ребенком, которому интересно познавать мир. Полина Гагарина призналась сыну в любви и пообещала, что всегда будет рядом с ним.

Фолловеры присоединились к пожеланиям знаменитости, а также отметили, что юноша очень похож на своего тезку – Андрея Губина. В комментариях написали, что они не намекают на возможное отцовство, а просто видят, что есть общие черты лица.