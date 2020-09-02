 

Депутата КПРФ пристыдили за безразличие к избирателям

02.09.2020, 12:08, Новости дня

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов, которого избрали по 93-му округу в Иркутской области, не провел ни одной встречи со своими избирателями, сообщил представляющий ЛДПР депутат Думы Ушаковского муниципального образования Андрей Духовников.

«Недаром ведь говорится, что для депутата избирательный округ – второй дом. Но не всем это, видимо, по плечу. Пример простой: являясь депутатом Думы Ушаковского МО с 2017 года, я ни разу не встречал депутата Государственной думы ФС РФ Михаила Щапова, избранного по 93-му избирательному округу, куда в том числе входит наш муниципалитет», – цитирует Духовникова «Ридус».

Он отметил, что работа Щапова «мало похожа на истинную депутатскую деятельность», а «режим сбережения собственных сил» подходит лишь думскому коммунисту, а не его избирателям.

«Уважаемый депутат, мы понимаем, что ездить по деревням и поселкам вам не очень хочется, пытаться стать губернатором обязывает партия, а вещать в социальных сетях о своей значимости для области очень необременительно», – обратился Андрей Духовников к Щапову.

Депутат Думы Ушаковского МО заявил, что планирует принять участие в выборах в нижнюю палату парламента, которые состоятся в 2021 году.

«Мной принято взвешенное и обдуманное решение баллотироваться в следующем году в Государственную думу для защиты интересов жителей 93-го округа и всей области в целом. Мы, жители Иркутской области, не трамплин в лучшую жизнь для «избранных». Щапов давно уже не «свой»! Его интересы теперь далеко за пределами нашей области», – заключил Духовников.

Щапов в сентябре 2016 года избран депутатом Государственной думы VII созыва по Иркутскому одномандатному избирательному округу №93, был выдвинут от КПРФ.



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