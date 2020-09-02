 

Анонсирован визит главы минобороны Белоруссии в Москву

02.09.2020, 12:08, Новости дня

Министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин 4 сентября в Москве примет участие в совместном заседании министров обороны государств СНГ, стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и государств Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

 «Участие министра обороны в совместном заседании позволит подтвердить приверженность Республики Беларусь взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Ранее также стало известно, что российский лидер Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве.

Кроме того, председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершит визит в Минск 3 сентября.



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