Apple намерен создать свой поисковик

02.09.2020, 11:58, Новости дня

Такой же, как Google, только приватный и без рекламы. Примерно так описывают в компании Apple будущий поисковый движок, который пытаются создать «яблочники» специально под собственные потребности.

По мнению экспертов рынка, компания Apple давно вышла на тот высокий уровень, когда нужно создавать полноценную инфраструктуру или экосистему, способствующую собственному развитию. На самом деле, у Apple есть уже многое: свои сетевые сервисы, свои мощные разработчики ПО и пр.

Однако нет поисковика, из-за чего приходится ежегодно платить Google миллиарды за поддержку выпущенных устройств. Эти деньги могли бы стать значительным дополнением к прибыли производителя, а не оставаться на счетах посредника.