 

Новая модель смартфона Sony Xperia поступила в продажу в Японии

02.09.2020, 11:57, Новости дня

Стартовали официальные продажи новой модели смартфона Sony Xperia 8 Lite. Гаджеты появились на полках японских магазинов по цене, эквивалентной 280 американских долларов.

В аппарате 64 Гб флэш-пямяти. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб. Аналитики обращают внимание на то, что в смартфоне использован тот же корпус, что и в Xperia 10. Их легко перепутать. Зато получился неплохой эконом-вариант устройства, на которое можно было снизить цену.

Однако есть и отличия. Например, в модели Xperia 8 Lite использованы другие датчики изображения. В качестве дисплея использована шестидюймовая ЖК-панель. Смартфон создан на основе однокристальной системы Snapdragon 630. О дате выхода на другие рынки производитель пока не сообщает.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Саакашвили рассказал о планах стать премьером Украины

27.07 / В Москве двое мужчин госпитализированы после удара молнии

05.08 / Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

18.07 / Кафедральный собор загорелся во французском Нанте

05.08 / «Главная движущая сила» — число эмигрировавших в ЕС британцев выросло на 30% после референдума по брекситу

04.08 / Дегтярев поручил сделать систему соцподдержки Хабаровского края «дружелюбнее»

29.06 / Охранник московского супермаркета порезал ножом посетителя

29.07 / Московская биржа открылась снижением

31.07 / Эксперт назвал главную проблему выдвиженца «Справедливой России» на выборах в Пермском крае

12.07 / Собянин назвал обнадеживающими первые итоги ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска