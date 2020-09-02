Новая модель смартфона Sony Xperia поступила в продажу в Японии

02.09.2020, 11:57, Новости дня

Стартовали официальные продажи новой модели смартфона Sony Xperia 8 Lite. Гаджеты появились на полках японских магазинов по цене, эквивалентной 280 американских долларов.

В аппарате 64 Гб флэш-пямяти. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб. Аналитики обращают внимание на то, что в смартфоне использован тот же корпус, что и в Xperia 10. Их легко перепутать. Зато получился неплохой эконом-вариант устройства, на которое можно было снизить цену.

Однако есть и отличия. Например, в модели Xperia 8 Lite использованы другие датчики изображения. В качестве дисплея использована шестидюймовая ЖК-панель. Смартфон создан на основе однокристальной системы Snapdragon 630. О дате выхода на другие рынки производитель пока не сообщает.