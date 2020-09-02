Почему плачет Алка и злится Гном? – Личное мнение
02.09.2020, 12:00, Разное
Вчера на детскую каторгу под названием школа привели своих детей Алка Пугачёва и Яна Рудковская.
Близнецы Алки — милые дети. Девочка чуть наглее. Мальчик — скромный и похож почему-то на Филиппа Киркорова.
Провожая детей в школу, Алла Борисовна вдруг смахнула с лица скупую старушечью слезу.
Почему же заплакала Алла?
Возможно, Алку умилили детишечки. Первый раз — в первый класс. Но для меня очевидно, что дело не только в этом.
Начиная что-то, мы всегда размышляем о конце пути. Затянула песню — думаешь, когда допоёшь. Отправила детей в школу — мысли о выпускном.
Так вот, прозвенел первый звонок. Когда этим детишкам прозвенит последний, Алле будет 82 года.
Или, скорее всего, не будет, потому что столько курящие и выпивающие люди не живут.
Как тут не заплакать, когда твои, пусть и рождённые от суррогата, но всё равно любимые дети будут оканчивать эту школу сиротами?
Грустно. Я бы тоже заплакала.
Ладно, от грустного — к ещё более грустному.
Вчера в школу пошёл и мой любимый Сашулька Плющенко, которому мать дала кличку Гном.
https://t.me/lenamiro/7027
Посмотрите, какие открытые и весёлые дети окружают Сашу. Реально ведь, классные! А вот Гном — он разительно отличается своим настроением от других детей.
Бурчит что-то. Злится. А может, жутко стесняется? Или боится, что его запрут в чулан или отстегают тоненьким ремешком?
Ну а как ему не зыркать затравленным волчонком, если вокруг столько живых детей? Малыш-то привык к фильтрам Эскортограма:
https://t.me/lenamiro/7024
Шансов, что Гномик окончит школу не сиротой, у него больше, конечно, чем у детей Пугачёвой, но тоже, знаете ли, не так уж много.
Маме уже много лет, а папа с нездоровым лицом охотника и рыбака.
Но если дети Алки — добрые и милые, то Саша, наоборот, закрыт и подозрителен, и ему будет тяжелее перенести боль утраты мамы. Тем более, в обычной школе — как я поняла, Яга зажала денег на платную и отправила сына в общеобразовательную.
Глядя на этот вчерашний бал детства, меня терзает только один вопрос: вы вконец дербанутые — рожать в таком возрасте?! Даже своих детей не жаль?
Источник: Лена Миро
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