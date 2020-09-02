 

Почему плачет Алка и злится Гном? – Личное мнение

02.09.2020, 12:00, Разное

Вчера на детскую каторгу под названием школа привели своих детей Алка Пугачёва и Яна Рудковская.

Близнецы Алки — милые дети. Девочка чуть наглее. Мальчик — скромный и похож почему-то на Филиппа Киркорова.

Провожая детей в школу, Алла Борисовна вдруг смахнула с лица скупую старушечью слезу.

Почему же заплакала Алла?

Возможно, Алку умилили детишечки. Первый раз — в первый класс. Но для меня очевидно, что дело не только в этом.

Начиная что-то, мы всегда размышляем о конце пути. Затянула песню — думаешь, когда допоёшь. Отправила детей в школу — мысли о выпускном.

Так вот, прозвенел первый звонок. Когда этим детишкам прозвенит последний, Алле будет 82 года.

Или, скорее всего, не будет, потому что столько курящие и выпивающие люди не живут.

Как тут не заплакать, когда твои, пусть и рождённые от суррогата, но всё равно любимые дети будут оканчивать эту школу сиротами?

Грустно. Я бы тоже заплакала.

Ладно, от грустного — к ещё более грустному.

Вчера в школу пошёл и мой любимый Сашулька Плющенко, которому мать дала кличку Гном.

https://t.me/lenamiro/7027

Посмотрите, какие открытые и весёлые дети окружают Сашу. Реально ведь, классные! А вот Гном — он разительно отличается своим настроением от других детей.

Бурчит что-то. Злится. А может, жутко стесняется? Или боится, что его запрут в чулан или отстегают тоненьким ремешком?

Ну а как ему не зыркать затравленным волчонком, если вокруг столько живых детей? Малыш-то привык к фильтрам Эскортограма:

https://t.me/lenamiro/7024

Шансов, что Гномик окончит школу не сиротой, у него больше, конечно, чем у детей Пугачёвой, но тоже, знаете ли, не так уж много.

Маме уже много лет, а папа с нездоровым лицом охотника и рыбака.

Но если дети Алки — добрые и милые, то Саша, наоборот, закрыт и подозрителен, и ему будет тяжелее перенести боль утраты мамы. Тем более, в обычной школе — как я поняла, Яга зажала денег на платную и отправила сына в общеобразовательную.

Глядя на этот вчерашний бал детства, меня терзает только один вопрос: вы вконец дербанутые — рожать в таком возрасте?! Даже своих детей не жаль?

Источник: Лена Миро



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