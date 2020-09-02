США временно отменяют эмбарго на поставки оружия Кипру

02.09.2020, 11:55, Новости дня

США объявили, что они отменят на один год эмбарго на поставки оружия Кипру, чтобы разрешить продажу «нелетальных» товаров военного назначения этому средиземноморскому острову.

Госсекретарь Майк Помпео в телефонном разговоре во вторник проинформировал президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса о предстоящих изменениях.

Решение США вызвало немедленную критику со стороны Турции.

С 1 октября США снимают на один год запрет на продажу или передачу «нелетальных оборонных изделий и оборонных услуг».

Помпео также «подтвердил поддержку Соединенными Штатами всеобъемлющего урегулирования с целью воссоединения острова», заявила представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Объявление было сделано на фоне всплеска напряженности в восточной части Средиземного моря между Турцией и Грецией по поводу морских границ и прав на бурение газовых скважин. В спор оказался вовлечен и союзный Афинам Кипр.

Греция и Турция провели военно-морские учения в этом районе, чтобы заявить о своих суверенных претензиях, а ЕС в пятницу под угрозой санкций потребовал от Анкары отступить.

МИД Турции заявил, что решение США «отравляет атмосферу мира и стабильности в регионе» и «не соответствует духу альянса» между США и Турцией.