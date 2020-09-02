Ученые рассказали о продуктах для «глубокой чистки» организма

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02.09.2020, 11:53, Разное

Последние исследования показывают, что ягоды помогают укрепить здоровье. Они способствуют очищению организма и защищают от сердечной недостаточности, сахарного диабета и даже онкологии.
Ученые из Финляндии и США заявляют, что самые полезные продукты – это ягоды. Скорее всего, такое заявление связывают с обнаруженными в них антоцианидами. Такие вещества способствуют активации фермента SIRT6, что даже содействует в остановке прогрессирования рака.

Эксперты утверждают, что состав ягод оказывает благотворное воздействие на весь организм. При употреблении продукта укрепляется здоровье, очищается организм, выводятся лишние шлаки. Добавление ягод в рацион поможет предотвратить возникновение сахарного диабета, ожирения, многих онкологических заболеваний, в частности рака легких.



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