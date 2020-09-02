Ученые предложили неожиданный способ предотвращения обмороков

02.09.2020, 11:53, Разное

Специалисты предложили эффективное лечение, которое помогает в борьбе с обмороками. С проблемой сталкиваются люди, у которых резко падает артериальное давление и пульс.

Ученые решили узнать, поможет ли кардиостимулятор устранить потерю сознания при аритмии. В эксперименте приняло участие 128 людей, которые не меньше чем 2 раза в предыдущем году столкнулись с обмороками без предшествующей симптоматики, такой как потемнение в глазах или головокружение. Пациенты были под наблюдением целый год.

Испытуемые получили кардиостимулятор, но аппарат был отключен у контрольной группы. Исход опыта показали, что больше половины испытуемых из контрольной группы сталкивались с потерей сознания. В группе, где прибор работал, показатель составил лишь 16%.