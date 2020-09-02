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02.09.2020, 11:53, Разное

Ведущая и блогер Катя Жужа через месяц после родов влезла в узкие шорты, которые носила до беременности. Знаменитость, выписавшись из роддома, сразу же начала заниматься приведением в порядок своей фигуры.
О восстановлении после второй беременности Катя Жужа рассказывает в Instagram. За месяц экс-звезда проекта «Дома-2» сделала все, чтобы вернуться в прежние параметры. В разделе «Истории» она рассказала, что наконец-то смогла влезть в узкие джинсовые шорты, которые носила до беременности.

К слову, всего Катя Жужа поправилась на 20 килограммов. Первые 10 килограммов ушли сразу же после родов. Сейчас вес блогера составляет 53 килограмма. Однако молодая мама намеренна сбросить еще 4-5 килограммов.

Приходить в форму Кате Жуже помогает правильное питание, спортивный зал, детокс. Блогер очень много пьет воды. Из рациона она исключила газировке, кофе и чай. Жужа готовится встречать своего супруга Артема Маркелова. Он улетел на гонки за несколько недель до появления на свет своего сына Макса.



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