Александра Бортич опубликовала первое фото своего сына

02.09.2020, 11:50, Разное

Александру Бортич можно по праву назвать одной из самых скрытных – в плане личной жизни – звезд. Около полутора лет она состоит в отношениях с основателем школы ораторского искусства “Король говорит!” и сыном руководителя инвестиционной группы AVS Group, Евгением Савельевым, а в прошлом году появились слухи о том, что актриса ждет от него ребенка. Потом ряд СМИ сообщил, что Бортич уже родила, в то время как сама Александра даже не подтвердила новость о беременности. Но теперь все тайное, наконец, стало явным – Бортич опубликовала первое фото ребенка: у них с Евгенией родился сын, которого назвали Александр.

Александра Бортич и Евгений Савельев с сыном Александром

Слишком много любви. Знакомьтесь – наш Сашуля. Невероятная красота в кадре – заслуга команды мечты! Оххх, сердечко колотится! Короче, всем привет,

– опубликовала Александра снимок, сделанный Еленой Сарапульцевой. На фото они всей семьей лежат на траве – малыш в окружении родителей. Также неизвестно, оформили ли Александра и Евгений отношения официально – опять же, некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщали о том, что они поженились зимой этого года. Осталось только дождаться подтверждения от самой пары. Поздравляем с пополнением!

Александра Бортич и Евгений Савельев