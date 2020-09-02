Сурков написал стихи о свободе без кокаина
02.09.2020, 11:48, Новости дня
Экс-советник президента Владислав Сурков опубликовал новое стихотворение в журнале «Русский пионер», в котором описал жизнь без наркотиков.
«В такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному», – отметил главный редактор журнала Андрей Колесников на сайте издания.
В свою очередь Telegram-канал Daily Storm привел текст стихотворения Суркова.
В своем стихотворении экс-советник президента попытался донести, что употребление наркотиков затмевает обычную жизнь. Автор призывает «всем сердцем и мозгом» вдохнуть воздух вокруг себя и наслаждаться свободой.
«Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все – жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все – не дыши».
Напомним, Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.
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