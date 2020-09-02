Сурков написал стихи о свободе без кокаина

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02.09.2020, 11:48, Новости дня

Экс-советник президента Владислав Сурков опубликовал новое стихотворение в журнале «Русский пионер», в котором описал жизнь без наркотиков.

«В такое стихотворение может поместиться чуть не вся жизнь человека. И прошлая, и будущая. Тут все по-честному», – отметил главный редактор журнала Андрей Колесников на сайте издания.

В свою очередь Telegram-канал Daily Storm привел текст стихотворения Суркова. 

В своем стихотворении экс-советник президента попытался донести, что употребление наркотиков затмевает обычную жизнь. Автор призывает «всем сердцем и мозгом» вдохнуть воздух вокруг себя и наслаждаться свободой. 

«Я снова один

мне дали свободу

зачем кокаин?

ведь есть этот воздух

бери и вдыхай

и все – жди прихода

так выглядит рай:

пустыня свобода

возьми и вдохни

всем сердцем всем мозгом

все ночи все дни

все земли все звезды

и весь этот май

всей бездной души

и не выдыхай

и все – не дыши».

Напомним, Сурков занимал пост помощника президента РФ с 20 сентября 2013 года. В последние годы в его компетенцию входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине. В феврале Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.



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