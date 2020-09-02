Володин поручил проработать вопрос ускоренного расселения ветхого жилья

02.09.2020, 11:43, Разное

Законодательной проработкой проблемы займутся думские комитеты по транспорту и строительству, а также по жилищной политике и ЖКХ. Они будут работать над вопросом совместно с Министерством финансов и Центральным банком. Соответствующее поручение дал спикер Вячеслав Володин.

Расселение ветхих и аварийных домов и обеспечение людей современным и качественным жильем председатель нижней палаты назвал важнейшим вопросом. От этого зависит качество жизни граждан, подчеркнул спикер.

“Депутаты ГД приступят к решению задачи, поставленной президентом. Нам необходимо будет законодательно проработать механизм ускоренного, более эффективного расселения ветхого жилья, в том числе в части финансирования”, – цитирует Вячеслава Володина официальный сайт нижней палаты.

Ранее заняться данным вопросом поручил президент Владимир Путин в ходе совещания с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. “С Думой проработайте обязательно, это проблема, которую надо решать”, – сказал глава государства.

В настоящее время в России расселено около 1,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья, в котором проживало более 85 тысяч человек. Досрочно целевые показатели выполнили 34 региона.

До 2024 года должно быть расселено порядка 9,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья, где проживают 530 тысяч человек. На эти цели предусмотрено 507 миллиардов рублей.