Политолог указал на главную ошибку Лукашенко: Поверил в свою непобедимость

02.09.2020, 11:43, Разное

Политолог напомнил, что в сентябре 2001 года в Белоруссии состоялись вторые выборы главы страны. Тогда победа Александра Лукашенко возмутила многих граждан. Но результаты президентской гонки отошли на второй план после серии террористических актов в США. Жуткая трагедия всколыхнула весь мир.

Через три года произошел подобный случай. В то время как все следили за захватом террористами школы в городе Беслан, политик объявил о голосовании по поправкам в основной закон страны – Конституацию. Лукашенко предложил исключить пункт, который ограничивал нахождение человека на посту президента двумя сроками.

“Переизбранию на пятый срок в 2015-м явно посодействовал конфликт на востоке Украины”, – добавил Дорохов.

По словам эксперта, мир сильно изменился за время правления Александра Лукашенко. Тем не менее сам режим политика так и не был подвержен внутренним потрясениям и внешнему воздействию. Постоянное везение сыграло с президентом злую шутку – он поверил в свою непобедимость.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Напомним, 9 августа прошли шестые выборы главы Белоруссии. Победу вновь одержал Александр Лукашенко. Согласно данным Центризбиркома, его поддержали более 80% жителей страны. Не все граждане согласились с итогами голосования. Десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки лидера.