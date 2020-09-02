Владимир Кличко обнародовал “фото с телочками”
02.09.2020, 11:31, Новости дня
Бывший украинский боксер Владимир Кличко 1 сентября на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором запечатлен на велосипеде на фоне стада коров, которые пасутся на поле.
“Обожаю это здесь”, – подписал снимок спортсмен, указав, что находится в Украине.
“Фото с телочками”, – прокомментировали публикацию Кличко его подписчики.
“Вау! Кличко пасет коров”, – пошутили фолловеры.
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Love it out here #Ukraine #countryside
10 августа Кличко в своем микроблоге рассказал, что “наслаждается сельской местностью Украины”.
“Жизнь здесь такая спокойная, без спешки. Прекрасная возможность сосредоточиться на себе”, – отметил он.
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Enjoying the countryside of the Ukraine… Life here is so ”calm”, without any distractions, any rush. A great opportunity to take my time to focus on myself and to find clarity… #Ukraine #Klitschko
Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64-х поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).
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