Мнение: Почему на российских курортах плохой сервис

02.09.2020, 11:25, Разное

В блогах жалуются на наши приморские города. Дескать, приехали летом отдыхать, а там дорого, грязно, ещё и местные жители волками смотрят. Уж лучше бы в Турцию или Египет.

Причин у этого феномена несколько.

Во-первых, по большей части отдых на наших курортах вполне на уровне: не хуже, чем на многих других популярных направлениях. Тем не менее туристы, оставшиеся довольными, по большей части молчат, а гневные отзывы пишет меньшинство, которому «повезло» напороться на разные шероховатости.

Во-вторых, многие едут отдыхать на наши юга «дикарями»: прямо на месте снимают комнаты у мутных личностей, вместо того, чтобы забронировать через интернет номер или апартаменты. Зная, что отзывы о них оставлять негде, хозяева комнат ведут себя иногда по-скотски.

В-третьих, как минимум названия наших курортных городов всем знакомы, поэтому истории оттуда привлекают больше внимания, чем истории из условного Чанга, который не каждый даже найдёт на карте. За рубежом разная жесть происходит регулярно, — вплоть до несправедливой посадки российских туристов в местную тюрьму, — однако читать про другие страны не так интересно, как про условный Сочи.

В-четвёртых, внутреннего туризма в разы больше, чем внешнего. Понятно, что и разных инцидентов внутри России также происходит пропорционально больше.

В-пятых, Россия — не самая дешёвая страна мира. Туристы платят за отдых серьёзные деньги, ожидают какого-то необыкновенного сервиса и, конечно же, остаются разочарованными.

В-шестых, если у туриста совсем туго с деньгами, он выбирает вариант «на одну звезду», самый дешёвый. Понятно, что и сервиса он получает тоже «на одну звезду».

В-седьмых, деловая культура во многих регионах России находится ещё на зачаточном уровне. Владельцы многих гостиниц не считают нужным соблюдать договорённости, а персонал часто выполняет свои обязанности спустя рукава, из-под палки.

Большая часть этих проблем должна со временем уйти в прошлое. Вопреки распространённому заблуждению, мало кто может позволить себе разбрасываться клиентами: основной доход приносят постоянные посетители, которые приезжают в одну и ту же гостиницу из года в год, и которые рекомендуют её своим друзьям. При каждом кризисе неумелые владельцы гостиниц будут выходить из бизнеса, а их место будут занимать всё более адекватные отельеры. Такая же конкуренция будет работать на уровне ресторанов, пляжных сервисов и даже целых городов.

Вместе с тем чудес ждать не стоит. Даже в условных Италии или Швейцарии, в которых относительно высокий уровень жизни сочетается с долгой историей капиталистической конкуренции, сервис всё ещё весьма далёк от идеала. Это значит, что мелкие неувязки всё ещё будут преследовать внутренних туристов и в 2030, и в 2040 году.