Мнение: Иштар с рубиновыми глазами

02.09.2020, 11:20, Разное

В Лувре, в Отделе Ближнего Востока, хранится вот эта чудесная вещица, высотой всего в 24 сантиметра — древняя богиня Астарта с рубиновыми глазищами!

Это алебастровая статуэтка, украшенная золотом и рубинами.

Французское название экспоната: Statuette de femme nue debout aux bras articulés (Louvre, AO 20127), т.е. Статуэтка стоящей обнаженной женщины с руками на шарнирах. Выставлена в Крыле Ришелье, зал 230.

На голове у нее полумесяц из позолоченной бронзы, и еще один рубин торчит в пупке. Украшения золотые, а вот золотые проволочки, которые прикрепляли руки к корпусу, исчезли. Одна из ладоней поднята и обращена вверх, возможно, там тоже что-то лежало. Волосы сделаны с помощью стукко.

Она поступила в Лувр в 1866 году (инв. AO 20127), и происходит из Эль-Хиллы на территории Ирака; гипогей, гробница №4, раскопки французского консула в Багдаде, звавшегося Пасификом-Анри Делапортом 1862 года (Hillah, Hypogée, tombe 4, près de la tête du squelette. Fouilles Pacifique Delaporte 1862).

Несмотря на то, что это территория Вавилонии, эта Иштар относится к другой культуре, более поздней: это парфянский период, датировка широкая, 3 век до н.э. – 3 век н.э. / 1 век до н.э. – 1 век н.э.

Интересно, что статуэтку нашли в гробнице, стоящей у головы скелета в деревянном гробу. Аннотация на сайте гласит, что подобные статуэтки в греко-вавилонском стиле, обычно ассоциируемые с Иштар — месопотамской богиней любви и плодородия, часто клали в могилы.

В стилистике статуэтки совмещаются древние восточные идеи с эстетическими принципами греческой скульптуры. Не все исследователи согласны, что это именно Иштар, или шумерская Инанна, или синкретическая Иштар-Афродита. Есть версия, что это просто оберег. Собственно, в таком случае это продолжение все той же загадочной традиции, которую начинают палеолетические венеры.

Обратите внимание на мощные бедра фигурки: такая женщина отлично пригодна к деторождению. А вот грудь-кормительница совершенно не подчеркнута.

Это редкий пример подобной статуэтки, в которой сохранились драгоценные инкрустации — обычно подобное находят с выковыренными деталями, дырками.

Вот похожая фигурка, тоже эллинистическая вавилонская, из Лувра, но ограбленная (а пропорции те же).



Рубины, кстати, для этой эпохи и региона не типичны (кстати, у меня в инстаграмме сегодня началась "рубиновая неделя").

Лувр пишет "рубины" (и ему, наверно, стоит доверять?), а вот в этой книге написано, что гранаты. Но разве они бывают такого малинового оттенка? Это цвет дорогих рубинов.

Красный цвет явно что-то значил (да и выглядит пугающе, по-божественному).

Вот еще одна луврская, тут красное стекло.

Этот каталог пишет, что это-таки рубины, а не гранаты!

И у нашей Иштар они закреплены в глазницах с помощью битума (асфальта), который создает макияжа, черной обводки. И, главное, что это самые ранние известные рубины, найденные на территории Ближнего Востока (где нет их копей). Ага, я правильно угадала по цвету, они тоже думают, что это бирманские рубины.

Там же (The World between Empires: Art and Identity in the Ancient Middle East, Метрополитен, 2019) по поводу этих украшений из Национального римского музея написано, что они относятся к 150-180 гг, были найдены в римском некрополе Валлерано и являются еще одним редким образцом интернациональной торговли драгоценными камнями. Тут использованы изумруды (возможно, египетские), аметист (много вариантов: Индия, Аравия, Армения, Египет или Галатия), алмаз (Индия), сапфиры (скорей всего, со Шри-Ланки), гранат. Кольцо с алмазом, кстати — единственное в Древнем Риме, и один из древнейших уцелевших примеров использования алмазов в украшениях в принципе.

Исследователь пишет, что стоит обратить внимание на шарнирность рук статуэтки. Такие же статуэтки с отдельными руками в ту эпоху делали и из кости, и из терракоты. Метод крепления рук варьировался. Украшали их по разному, терракотовые например расписывали красками. (Figurines in Hellenistic Babylonia: Miniaturization and Cultural Hybridity)

Лично меня такое крепление рук сразу наводит на мысль о куклах. Обычных таких куколках. Дело в том, что если у статуэтки руки неподвижно "прибиты", то ее очень трудно одевать, все время есть риск отломать ручку. А вот шарнирные куклы наряжать удобно. Не удивлюсь, если им шили роскошные костюмчики, как статуэткам Мадонны. Которые, конечно, истлели.

Эх, алебастровую Иштар нашли в 19 веке, тогда никто не озадачивался такими вещами: какого пола и возраста был скелет, которому она принадлежала? Хотя бы мужской или женский. Кому служил этот вотив или оберег?

Вот пример более дешевой шарнирной месопотамской статуэтки.

В общем, красивая вещица, не попадалась она мне раньше.