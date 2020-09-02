В метро Москвы начали тестировать систему оплаты по скану лица пассажира

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02.09.2020, 11:08, Новости дня

В московском метрополитене проводится тестирование системы, позволяющей оплачивать проезд по скану лица, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay – с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября – и сразу расскажем о промежуточных итогах», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Кроме того, отмечает пресс-служба, система видеонаблюдения в метрополитене поможет отслеживать загруженность поездов. Такая информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны, что особенно это актуально в период пандемии коронавируса.

В январе структуры столичной мэрии объявили тендер на поставку оборудования «обработки видеоданных» на транспорте за 1,9 млрд рублей, заказав более 450 серверов и систему хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта.

Также сообщалось, что полицейские в России начнут использовать очки со встроенной системой распознавания лиц. 



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