 

Автор хита «I Like to Move It» умер в возрасте 49 лет

02.09.2020, 7:08, Новости дня

Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, наиболее известный благодаря хиту «I Like to Move It», скончался в возрасте 49 лет, сообщили источники в правоохранительных органах.

Согласно источникам, тело музыканта было обнаружено утром во вторник в городе Майами-Бич (штат Флорида). Обстоятельства его смерти в данный момент выясняются, передает РИА «Новости». Как отмечает издание TMZ, несколько недель назад Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии.

Морилло – автор многочисленных синглов и ремиксов. Наибольшую известность ему принес известный танцевальный хит «I Like to Move It», выпущенный и исполненный совместно с вокалистом Мэдом Стантманом (Mad Stuntman, настоящее имя Марк Куоши) в рамках проекта «Reel 2 Real», существовавшего в 1992-1997 годах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / СК Белоруссии заявил о решении вопроса по аресту задержанных россиян

03.08 / Guardian – «роковая ошибка» — крупнейшая гонка спортивных голубей в мире омрачена гибелью более десятка птиц

30.06 / Газпром перечислил польской PGNiG деньги по решению арбитража

24.08 / Вооруженные силы Украины приняли на вооружение ракетный комплекс “Нептун”

11.08 / Франция и США предложили Ливану помочь с восстановлением Бейрута — но опасаются, что деньги разворуют

20.08 / Стало возможным запускать Google Meet на телевизорах

22.07 / Эксперты рассказали о безопасности использования пищевых ароматизаторов

02.09 / «Старая Европа» просто не может смириться с растущей силой «новой Европы»

25.06 / Суд избрал меру пресечения Омеляну

14.07 / “Будет независимый технократ”. Зеленский пообещал МВФ, что до конца недели предложит Раде кандидатуру нового главы НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска