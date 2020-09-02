Автор хита «I Like to Move It» умер в возрасте 49 лет

02.09.2020, 7:08, Новости дня

Американо-колумбийский диджей, продюсер и музыкант Эрик Морилло, наиболее известный благодаря хиту «I Like to Move It», скончался в возрасте 49 лет, сообщили источники в правоохранительных органах.

Согласно источникам, тело музыканта было обнаружено утром во вторник в городе Майами-Бич (штат Флорида). Обстоятельства его смерти в данный момент выясняются, передает РИА «Новости». Как отмечает издание TMZ, несколько недель назад Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии.

Морилло – автор многочисленных синглов и ремиксов. Наибольшую известность ему принес известный танцевальный хит «I Like to Move It», выпущенный и исполненный совместно с вокалистом Мэдом Стантманом (Mad Stuntman, настоящее имя Марк Куоши) в рамках проекта «Reel 2 Real», существовавшего в 1992-1997 годах.