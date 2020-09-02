 

Диетологи назвали яйца самыми полезными продуктами в мире

02.09.2020, 10:53, Разное

Американские диетологи назвали куриные яйца самыми здоровыми продуктами в мире. Сотрудники Академического центра медицинских наук в Далласе (штат Техас) уверены, что яйца на завтрак полезнее традиционных блинов и хлопьев.
Яйца в качестве стандартного завтрака – питательный и уважаемый продукт среди любителей сбалансированной диеты. Так, одно куриное яйцо содержит 372 миллиграмма холестерина, а это – самый высокий уровень данного вещества среди продуктов животного происхождения, поэтому многие опасаются употреблять суперпродукт в пищу. Диетологи же уверяют, что яйца являясь источником натурального белка, фосфора, железа, цинка и витаминов А, Е, B12 и В9, которые для здоровья просто необходимы. По количеству питательных микроэлементов они опережают даже красное мясо.

Так, холин и фолиевая кислота, содержащиеся в яйцах, улучшают работу мозга, а витамин D способствует усвоению кальция, улучшая здоровье костей. Многократные исследования свидетельствуют, что яичный завтрак помогает контролировать чувство голода на 24 часа, а также влияет на хорошее зрение и деятельность сердечно-сосудистой системы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Разрушение миропорядка

07.08 / Мнение: О мелкой подставе от большого партнёра

26.06 / Скандалы: Уральские куры профессора Ястребова

28.08 / Ученые нашли в космосе редкие экзотические объекты

14.07 / Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения

31.07 / Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин

17.07 / Подписчики Ольги Бузовой не могут определить, есть ли у неё грудь

07.08 / Со дня смерти юмориста Михаила Евдокимова прошло уже 15 лет

18.08 / Mars Inc. построит заводы разных палочек Twix в Армении и Азербайджане

08.07 / Опубликованы документы о реальном количестве боеспособных кораблей ВМС Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска