Диетологи назвали яйца самыми полезными продуктами в мире

02.09.2020, 10:53, Разное

Американские диетологи назвали куриные яйца самыми здоровыми продуктами в мире. Сотрудники Академического центра медицинских наук в Далласе (штат Техас) уверены, что яйца на завтрак полезнее традиционных блинов и хлопьев.

Яйца в качестве стандартного завтрака – питательный и уважаемый продукт среди любителей сбалансированной диеты. Так, одно куриное яйцо содержит 372 миллиграмма холестерина, а это – самый высокий уровень данного вещества среди продуктов животного происхождения, поэтому многие опасаются употреблять суперпродукт в пищу. Диетологи же уверяют, что яйца являясь источником натурального белка, фосфора, железа, цинка и витаминов А, Е, B12 и В9, которые для здоровья просто необходимы. По количеству питательных микроэлементов они опережают даже красное мясо.

Так, холин и фолиевая кислота, содержащиеся в яйцах, улучшают работу мозга, а витамин D способствует усвоению кальция, улучшая здоровье костей. Многократные исследования свидетельствуют, что яичный завтрак помогает контролировать чувство голода на 24 часа, а также влияет на хорошее зрение и деятельность сердечно-сосудистой системы.