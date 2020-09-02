 

В РФ могут запретить фотографировать книги в магазинах

02.09.2020, 10:48, Новости дня

Минпромторг предлагает запретить фотографировать в магазинах книги и иные печатные издания до их приобретения, следует из проекта постановления правительства на федеральном портале проектов правовых актов.

«В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к проекту.

Документ также включает предложения по особенностям продажи отдельных видов товаров, при этом в отношении ряда товаров количество требований сокращено по сравнению с действующими правилами. Например, в проекте нет требования размещать в торговом зале отдельно трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, женщин и детей. Вместе с тем продавец по-прежнему будет обязан предоставить потребителю условия для примерки одежды.

Кроме того, в проекте нет действующего требования обеспечить покупателям свободный доступ к образцам мебели, выставленным в торговом зале.

Напомним, ранее Минпромторг предложил отменить книги жалоб в магазинах.



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