 

Новый кроссовер Genesis GV70 замечен на тестах в Дубае

02.09.2020, 10:39, Новости дня

Пользователям стали доступны шпионские фотографии новой модели Genesis GV70.

Автомобиль был обнаружен на тестовых испытаниях, которые осуществляются в Дубае. Кроме того, эксперты констатировали, что обнаруженный экземпляр имеет уникальную выхлопную систему, которая применяется в спортивном исполнении паркетника. Предполагается, что новинка, что основными конкурентами станут Audi Q5, BMW X3. В компании сообщили, что модель будет продаваться с теми же агрегатами, которые применяются в G80. Под капотом применят моторы на 2,5 и 3,5-литра, а также версии с дизельным агрегатом.

В салоне установили цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс, а также продвинутую акустику. Среди новшеств в кроссовере указали проекционный экран, адаптивный круиз-контроль и улучшенные системы безопасности. Серийный выпуск Genesis GV70 стартует в октябре нынешнего года.



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