Новая спецверсия Lexus RX Black Vision доступна для заказа в России

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02.09.2020, 10:41, Новости дня

Японский премиальный бренд Lexus анонсировал старт предварительных заказов на модель кроссовера Lexus RX Black Vision с улучшенным дизайном.

Приобрести улучшенное исполнение автомобиля можно в отношении модификаций Lexus RX 300 AWD и RX 350 AWD, которые отличаются улучшенными параметрами. Известно, что новинка имеет также затемненную решетку радиатора, а также увеличенные колесные диски с новым дизайном. В свою очередь, новинка обладает специальные накладки и обвес, придающие кузову более агрессивный вид.

Обновления коснулись и бамперов, на которых установлены накладки, отличающие Lexus RX 300 AWD и RX 350 AWD от предшественников. Технические характеристики остались прежними, а потому приобрести новый паркетник можно с отдачей до 299 л.с. мощности.



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