Житель Бурятии отрубил племяннице пальцы
02.09.2020, 10:43, Разное
Вечером 31 августа компания двое братьев с ребенком одного из них отправились отдыхать возле своей деревни в Бурятии. Мужчины начали распивать алкоголь, а девочке дали поиграть телефон. Та уронила и разбила его.
Хозяин гаджета – дядя девочки – заставил ее положить руку на пень и ударил по ней топором, передает телеканал “360”. Ребенок лишился двух пальцев. Мужчину задержали, а пострадавшую доставили в больницу.
Сообщается, что девочка до сих пор находится в шоковом состоянии. Семью преступника проверяет детский омбудсмен Наталья Ганькина.
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