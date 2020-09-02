 

Житель Бурятии отрубил племяннице пальцы

02.09.2020, 10:43, Разное

Вечером 31 августа компания двое братьев с ребенком одного из них отправились отдыхать возле своей деревни в Бурятии. Мужчины начали распивать алкоголь, а девочке дали поиграть телефон. Та уронила и разбила его.

Хозяин гаджета – дядя девочки – заставил ее положить руку на пень и ударил по ней топором, передает телеканал “360”. Ребенок лишился двух пальцев. Мужчину задержали, а пострадавшую доставили в больницу.

Сообщается, что девочка до сих пор находится в шоковом состоянии. Семью преступника проверяет детский омбудсмен Наталья Ганькина.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Ученые: Некоторые женщины не испытывают боли при родах из-за особого гена

29.08 / Ученые: Путешествия во времени возможны

06.07 / Мнение: Лось-расист

29.08 / Мнение: В основном мирный протест

09.07 / Мэрия Москвы объявила об отмене всех ограничений со следующей недели

15.07 / Мнение: О перевозке СОУ “Бук” 17.07.2014

16.07 / Заложники бумажного благополучия

25.08 / Разворот на народ

10.08 / Мнение: Кто нибудь заткнёт этот фонтан?

01.09 / Мнение: Мезальянс без дисбаланса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска