Спасет ли Лукашенко пролонгация российского долга?

02.09.2020, 10:40, Новости дня

Москва и Минск продолжают обсуждать рефинансирование долга перед Россией, сообщают СМИ со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы», – проинформировал Силуанов (цитата по Интерфаксу).

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о рефинансировании долга на миллиард долларов. По его словам, это станет хорошим подспорьем национальной валюты.

Минск просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

Переговоры о пролонгации кредита проходят на фоне не прекращающихся вот уже четвертую неделю подряд народных протестов против результатов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что итоги выборов грубо сфальсифицированы.

Евросоюз признал нелегитимными результаты голосования. Власти США согласны с тем, что достоверность подсчета голосов не вызывает доверия. Они также подвергли резкой критике массовые задержания, избиения и пытки демонстрантов.

Что взамен?

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев считает, что основная задача Москвы сейчас – попытаться помочь Александру Лукашенко удержаться на посту президента. По его мнению, если эта затея удастся, то от Лукашенко потребуют совершенно другой конфигурации Союзного государства, где Беларусь будет уже играть сугубо подчиненную роль.

«Если же затея не выгорит, то, думаю, что Кремль сделает ставку на кого-то из оппонентов Лукашенко, – уточнил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Виктор Бабарика – вполне подходящая фигура для этого. Все-таки он исторически связан с Газпромом. Хотя, возможно, подберут еще кого-то. Наверное, этот вопрос сейчас тщательно изучается».

Но Бабарика тоже остается одним из вероятных кандидатов, констатировал Андрей Нечаев.

Виктор Бабарико – экс-претендент на пост президента Беларуси, находится под арестом с 18 июня по обвинению в экономических преступлениях. Сам оппозиционер утверждает, что уголовное преследование в отношении него организовано в связи с проводимой им политической деятельностью.

В свою очередь, экономический обозреватель Семен Новопрудский полагает, Москва и Пекин станут ключевыми игроками, которые будут стремиться повлиять на ситуацию в Беларуси. Причем, на его взгляд, это тот самый случай, когда их интересы совершенно не совпадают.

«Китай заинтересован в независимой Беларуси, а Россия, наоборот, в зависимой, – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому Москва в любом случае будет стараться использовать ситуацию для того, чтобы серьезно скорректировать ту политику, которую проводил Лукашенко. Тот, что называется, «доил» Россию, но при этом очень часто ее обманывал и всячески пытался сохранить суверенитет республики».

Теперь пребывание Лукашенко во власти будет напрямую зависеть от того, сможет ли он, захочет ли и позволят ли ему торговать суверенитетом страны, полагает Семен Новопрудский: «Так или иначе, ему скорее всего придется подчиниться диктату Москвы. А та может, например, вынудить, наконец, Беларусь (официально) признать Крым российским, а также признать независимость Южной Осетии и Абхазии, чего до сих пор не произошло».

Конечно, это очередной шаг для того, чтобы, пользуясь ситуацией и рекордной политической слабостью Лукашенко, заставить его стать кем-то вроде вассала Кремля, обобщил обозреватель.

Соломинка для Лукашенко

Вместе с тем опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты сомневаются, что пролонгация российского кредита способна стать соломинкой для спасения Лукашенко.

Андрей Нечаев при этом отметил, что пандемический кризис никуда не делся. «Пусть в Беларуси были применены и наименее жесткие карантинные меры, тем не менее, это был серьезный удар по экономике страны, – продолжил он. – А если продолжатся забастовки крупных предприятий, это в перспективе ударит по бюджету. То, что Россия пролонгирует долг, это не добавляет денег в казну, хотя и позволяет перераспределить бюджетные средства. Плюс Лукашенко сейчас, как я понимаю, активно тратится на силовиков, чтобы обеспечить их лояльность».

Поэтому белорусскую экономику и население, конечно, ждут серьезные испытания, и тут пролонгация долга кардинально изменить ситуацию не может, резюмировал экс-министр.

Семен Новопрудский уверен, что в значительной степени судьба Лукашенко будет определяться динамикой белорусских протестов и в меньшей степени – реакцией на события Евросоюза. «Формально нынешний мандат Лукашенко истекает 5 ноября (текущего года), – напомнил он. – Очень показательно, что на сегодня даже не назначена дата инаугурации. Думаю, для России один из элементов игры с Лукашенко состоит еще и в том, что Москва объяснит действующему президенту, что в случае чего будет искать ему замену. Такой заменой может стать один из лидеров оппозиции – Бабарико, который теснейшим образом связан с Газпромом».

В этом смысле Москва может попробовать сделать выбор, что ей выгоднее – оставить слабого Лукашенко или поставить на нового кандидата, который будет не менее зависим от России, заключил обозреватель.