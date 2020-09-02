 

Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в высадке цветов в детском центре Лос-Анджелеса

02.09.2020, 10:35, Разное

Похоже, что после переезда в собственный дом в Санта-Барбаре Меган и Гарри стали чувствовать себя увереннее, начав выходить в свет и участвовать в различных благотворительных инициативах. На днях супруги посетили Центр дошкольного образования Assistance League, где вместе с детьми из нуждающихся семей приняли участие в облагораживании территории центра.

Дети нашего Центра дошкольного образования получили замечательный сюрприз, когда к ним в гости пришли герцог и герцогиня Сассекские! Они не только помогли детям облагородить сад Центра, но и провели с ними немало времени, разговаривая о природе и важности здорового питания. Мы искренне ценим их внимание и заботу!

– говорится в Instagram Центра. Принц Гарри и его жена высадили в местном саду различные растения, в том числе любимые цветы принцессы Дианы, незабудки. Таким образом ее сын почтил память матери, которая погибла ровно 23 года назад в автокатастрофе в Париже – ее не стало 31 августа 1997 года.



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