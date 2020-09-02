Женщина-вампир с кладбища Ливерпуля

02.09.2020, 10:25, Разное

Эта история была рассказана в книге современного ливерпульского собирателя городских легенд Тома Слемена.

Ночью в пятницу 31 октября 1941 года 55-летний член Ополчения (военные резервные силы) по имени Кен патрулировал территорию парка Стэнли в Ливерпуле (Англия).

Вскоре он встретил мужчину на велосипеде и опознал в нем своего старого друга по прозвищу Джаггер, который участвовал еще в Первой Мировой войне. Кен спросил Джаггера, что он тут делает, и тот ответил, что кто-то увидел «планеры» над парком Стэнли и его послали проверить.

Одной из многих обязанностей Ополчения было патрулирование широких открытых пространств, таких как парк Стэнли, где могли приземлиться немецкие парашютисты или вражеские планеры. Буквально на днях в этих местах случилась паника, когда очевидцы уверяли, что видели тут немецкий военный корабль. Люди так боялись вторжения нацистских захватчиков, что они мерещились им на каждом углу.

«Там наверное какие-то проблемы со связью, потому что меня послали сюда по той же причине. Однако все, что я увидел до сих пор, была лишь грязная сова с кладбища Энфилда», — рассказал Кен.

После этого Джаггер решил пойти перекусить, а Кен вскоре наткнулся на 70-летнего старика-сторожа Макинтоша и рассказал ему о странных планерах над парком Стэнли. Макинтош на это отреагировал совсем не так как ожидалось.

Вместо насмешки над паникерами он понимающе кивнул, а потом сказал «Это не планеры, Кен, но тут и правда по ночам что-то летает, и я видел это своими собственными глазами. И чем бы оно ни было, оно приходит оттуда», — старик кивнул в сторону Энфилдского кладбища.

«Да это просто сова, Мак», — возразил Кен, нервно усмехнувшись, но Макинтош был смертельно серьезен, когда ответил ему «В таком случае это огромная сова с размахом крыльев почти два метра и белая морда ее похожа на лицо — честное слово».

Внезапно Кен прищурился и застыл: «Что это такое? Послушайте! Звучит, словно женский смех издалека. Послушайте только!».

«О да, и я ее слышу», — озабоченно отозвался Макинтош и прошептал, — «Но это больше похоже на плач, чем на смех».

«Это идет с другой стороны парка, на Энфилд-роуд. И похоже приближается к нам», — вскрикнул Кен.

Внезапно над верхушками деревьев парка Стэнли раздался визжащий смех и темная колыхающаяся фигура пролетела над головами мужчин, пройдя прямо под убывающей луной. Потом она спикировала вниз к кладбищу, затем развернулась и полетела прямо к двум мужчинам.

Когда Кен вскинул свою винтовку и направил ее на атаковавшую тварь, он увидел улыбающееся лицо женщины с сияющими как у кошки глазами. Ее волосы развевались в воздухе и корчились на голове словно змеи. За летящей женщиной вздымался черный плащ.

Кен выстрелил прямо в лицо твари, а потом еще раз. Второй удар попал в цель и существо издало громкий пронзительный крик, а потом упало вниз на ограду парка. Кен еще два раза выстрелил в него, но не достал. Существо вскочило, побежало по дорожке, а потом снова взлетело в ночное небо.

Когда оно исчезло, Макинтош несколько раз спросил у находящегося в состоянии шока Кена о том, видел ли он какие зубы у этой твари. Когда тот наконец нашел в себе силы сказать «Нет», Макинтош сказал «У нее были огромные зубы, и все заостренные. Как ты их не видел?».

«Я был слишком занят тем, что пытался застрелить эту вещь!», — огрызнулся Кен.

Макинтош после этого оставил его и ушел к себе домой, а Кен наутро вернулся в штаб и ему пришлось отчитаться о том, на что он потратил четыре патрона. Он рассказал своему капитану все, что видел, в ожидании серьезного выговора за «выдумки», но вместо этого капитан сказал, что в эту же ночь другой ополченец тоже видел странную тварь над Энфилдским кладбищем и тоже стрелял в нее.

Кен быстро догадался, что судя по всему капитан рассказывал ему о Джаггере, который после еды вернулся к патрулированию улиц.

До сих пор не известно, что за летающая тварь летала над Энфилдским кладбищем, но некоторые связывают ее с «русской вампиршей», которая была захоронена на Энфилдском кладбище более ста лет назад.

В ту пору Ливерпуль вместе со своей женой посетил неназванный русский дворянин и вскоре жена его заболела и умерла. Он похоронил ее в особом гробу и поместил в так называемые катакомбы Энфилда — подземные туннели под Энфилдским кладбищем, который были сооружены века назад по образцу римских катакомб.

После этого дворянин уехал обратно в Россию, а потом пошли слухи о том, что на Энфилдском кладбище поселился вампир. Правда ходили эти слухи недолго и к ХХ веку о них уже мало кто знал.