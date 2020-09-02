 

Мнение: Зачем феминистки специально уродуют свою внешность?

02.09.2020, 10:17, Разное

Гот hэлф. Случайно наткнулся в Интернете на одну вырвиглазную фотографию феминистки и вспомнил, что они вообще довольно часто выглядят на фото так, будто специально стараются казаться как можно более некрасивыми. И вот мне интересно – а ЗАЧЕМ они вообще это делают? Чтобы “проклятое мужло” не смотрело на них как на женщин или что? Заранее спасибо, если кто-нибудь ответит, ат о уже всему интересно.
З.Ы. Кстати, меня как-то спросили, мол, а что мне до их внешности. Что ж, таки отвечу – мне противно смотреть, когда такое выставляют на всеобщее обозрение. И кстати, если бы, интересно, они там в какой-нибудь менструальной крови или дерьме, антшульдикт мир, фотались, тоже бы их защитники не понимали и спрашивали, ачотакова?

Источник: Достало



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