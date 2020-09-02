Названа опасность появления красных родинок на теле

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02.09.2020, 10:17, Разное

Врач Татьяна Шаповаленко объяснила, в чем заключается опасность появления красных родинок на теле. В особенности на них нужно обращать внимание любителям загара.
На теле у 50% взрослых людей появляются внешние образования красного цвета. Тем, кто любит загорать, эти родинки необходимо прикрывать. По словам врача, речь идет о доброкачественных образованиях – ангиомах. Не исключается, что в будущем они могут трансформироваться в злокачественные.

Ангиомы на солнце лучше закрыть одеждой. Если такая родинка начала менять цвет или же увеличиться в размере, то нужно не затягивать с визитом к врачу.



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