 

Медики: Оливковое масло признано одним из лучших средств продления жизни

02.09.2020, 10:17, Разное

Медики рассказали, что оливковое масло считается естественным средством для увеличения жизни и укрепляет иммунную систему от атак микробов или вирусов. Исследования ученых опубликовали в издании Science Direct.

Оливковое масло считается главным ингредиентом средиземноморской диеты и помогает уменьшить риск появления онкологии, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследователи изучили действие масла на здоровье и предрасположенность к долгой жизни.

Ученые полагают, что сильное оздоровительное действие зависит от типа жира, который содержится в продукте. В основе – мононенасыщенные жирные кислоты, а главная – олеиновая кислота. Компоненты имеют текучесть и практически не окисляются при готовке и сохранении, чем жирные кислоты в подсолнечном масле. Опыты на животных, живущих долго, продемонстрировали, что в мембранах их клеток доминируют мононенасыщенные жирные кислоты, и с их помощью в период старения организма органы повреждаются слабее.

Оливковое масло первого отжима имеет вещества, которые помогают продлить жизнь. Эксперты рекомендуют принимать 2 столовые ложки масла, что поможет улучшить упругость артерий, снизить на них нагрузку, уменьшив риск сердечных болезней, подавляют разрастание клеток рака, защищает возникновения тромбов и агрегации тромбоцитов.



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